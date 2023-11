Höchste Ehren für Johann Heuras

Der Blick von der Anhöhe des Elternhauses „Oberlirgl“ in Ertl reicht bis weit über die Donau hinaus und in die Alpen hinein, Johann Heuras hat nach seiner Matura am Stiftsgymnasium Seitenstetten und dem Studium der Geschichte und Mathematik in Wien sowie ersten Lehrerjahren an der HTL Waidhofen/Ybbs schon bald sein Wirkungsfeld erweitert, sei es ab 1997 als Bürgermeister in St. Peter/Au oder ab 1998 auch als Abgeordneter zum NÖ Landtag. Die Landesausstellung „Feuer & Erde“ in St. Peter/Au im Jahr 2007 darf als besonderer Höhepunkt seines Bemühens um die Region erwähnt werden, woraufhin er schon 2009 zum Landesrat für öffentlichen Verkehr, Bildung, Jugend, Integration und Raumordnung wurde. Ab 2011 bekleidete er das Amt des 2. Präsidenten des NÖ Landtags, ehe er 2015 die politische Funktion des Präsidenten des NÖ Landesschulrats übernahm, in der ihm die Nutzung eines gewissen Gestaltungsspielraums viel Freude bereitete. 2018 wurde er nach der Schulreform zum ersten Bildungsdirektor österreichweit ernannt, was auch den Wechsel in eine Bundesfunktion bedeutete. Als solcher trat er zudem als Sprecher aller neun Bildungsdirektoren auf, wobei er freilich als kritischer Geist auch nicht davor zurückschreckte, auf diverse Fehlentwicklungen im Schulsystem hinzuweisen: den Zentralismus, die überbordende Kontrolle oder auch auf das mitunter gezeigte Misstrauen.

Maß in der Bildung ist Wohl der Kinder

„Mir galten schon 2015 in meiner Antrittsrede Wertschätzung, Motivation und Verantwortung als die unverrückbaren Wegmarken für eine gute Schule. Das Maß in der Bildung muss immer das Wohl der Kinder sein!“, ist Heuras überzeugt; ihm liegen Fragen der Bildung auch ein Jahr nach seiner Pensionierung noch sehr am Herzen. Er betont auch, dass jegliche Krisenbewältigung nur durch Bildung gelingen kann. Rückblickend zeigt er sich dankbar für die Möglichkeit, seinen gelernten Zivilberuf als Lehrer mit politischen Erfahrungen verbinden haben zu dürfen. Er kann sich durchaus vorstellen, etwas aus seinem Erfahrungsschatz auch noch „zurückgeben“ zu wollen, sei es eben im Bildungs-, oder auch im Sozialbereich. Das Darstellen geschichtlicher Zusammenhänge zählt noch immer zu seinen Hobbys, woran er bei Bildungsreisen Mitreisende gerne Anteil nehmen lässt. Als St. Peterer aber fühlt er nach wie vor eine tiefe Verbundenheit mit seiner engeren Heimat, dem Herzen des Mostviertels. Am 13. April wurde ihm nun von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für sein Lebenswerk das „Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ zuerkannt und am 17. Oktober im NÖ Landhaus verliehen.