Wahlkarten verbessern Van der Bellens Ergebnis im Bezirk Amstetten

„Arschknapp“ ist seit der Wahl 2016 ein geflügeltes Wort von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Und genau so eng war es für ihn bei dieser Wahl auch im Bezirk Amstetten. Mit 50,3 Prozent übersprang er am Sonntagabend nur knapp die Hürde, die ihn vor einer Stichwahl rettete. In 21 der 35 Gemeinden bekam er mehr als die Hälfte der Stimmen. In Amstetten lag er mit 49,4 Prozent knapp darunter. Den zweiten Platz belegte am Sonntag Walter Rosenkranz mit 23,3 Prozent, dritter wurde Dominik Wlazny mit 7,9 Prozent vor Tassilo Wallentin mit 7,1 Prozent. Gerald Grosz kam auf 6,3 Prozent.

Foto: Quelle: siehe unten

Nach Auszählung der Wahlkarten hat sich das Bild am Montagabend noch ein wenig zugunsten von Van der Bellen verändert. Letztlich konnte der Präsident im Bezirk doch 51,80 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Rosenkranz verlor noch ein wenig und kommt auf 22,1 Prozent, liegt damit aber deutlich über dem Bundesschnitt. Abgesichert hat mit den Wahlkartenstimmen Wlazny seinen dritten Platz im Bezirk. Mit 8 Prozent liegt er knapp vor Wallentin, der auf 7 Prozent kam. Grosz erreichte 6 Prozent, Brunner von der MfG 2,7 Prozent und Staudinger 2,36 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag im Bezirk bei 75,2 Prozent. Am höchsten war sie in Euratsfeld, wo 80 Prozent (ohne WK) der Wahlberechtigten auch ihre Stimme abgaben. Das war der beste Wert im ganzen Bundesgebiet. Am geringsten war die Wahlbeteiligung (ohne WK) in Amstetten mit 58,2 Prozent.

