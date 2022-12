Amstettner Coach: Entlasten und motivieren

Mitmenschen mit körperlichen Behinderungen oder chronischen Erkrankungen haben oft gesellschaftliche Hürden zu überwinden und mit Problemen in der Arbeitswelt zu kämpfen. Nicht behindertengerechte Arbeitsplätze und Diskriminierungen, aber auch häufige Krankenstände werfen Fragen auf. Genau aus diesen Gründen hat die Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen, kurz ÖZIV, 2002 mit ÖZIV SUPPORT ein eigenes Coaching-Angebot geschaffen. Hierbei sollen eigene Fähigkeiten gefördert werden, um neue Perspektiven im Arbeits- und Privatleben zu finden.

Der Bedarf ist stark angestiegen

Seit zwölf Jahren finden diesbezügliche Sprechtage auch in Amstetten bei der ÖGK statt, die von Elisabeth Königsberger abgehalten werden. „Anfangs habe ich vierzehntägig einen Sprechtag abgehalten. Da der Bedarf an Coaching mittlerweile so stark angestiegen ist, finden die Sprechtage nun zwei Mal in der Woche, jeweils Montag und Donnerstag mit Voranmeldung statt“, sagt Elisabeth Königsberger.

Doch wer kann nun das ÖZIV Coaching, das kostenlos ist und vom Sozialministeriumservice NÖ finanziert wird, nutzen? „Alle Menschen mit Körper- und/oder Sinnesbehinderung sowie chronischer Krankheit und besonderen Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt“, erklärt Elisabeth Königsberger. „Unser Coaching-Angebot kann ab einem Grad der Behinderung von 50 Prozent kostenlos in Anspruch genommen werden. Bei noch nicht festgestelltem oder geringerem Grad der Behinderung kann ich Möglichkeiten einer Aufnahme im Rahmen eines kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräches abklären.“ Man verstehe „Coaching“ als individuellen Prozess, in dem es um die Anliegen der Klientinnen und Klienten geht. Ziel ist es, diese darin zu bestärken, sich selbst zu motivieren, ihre Ziele zu erreichen sowie innere Balance und Ausgeglichenheit zu finden und zu bewahren. „Dabei spielen die Vermittlungschancen und das Fitmachen für den Arbeitsmarkt, das Entdecken und Stärken eigener Fähigkeiten und Talente, aber auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung eine wichtige Rolle“, weiß Königsberger. Abgerundet wird das Coaching-Angebot durch begleitende Beratungsleistungen zu behindertenbezogenen Rechtsfragen. Bis dato hat Königsberger, die als SUPPORT Coach für die Bezirke St. Pölten, Amstetten, Melk, Scheibbs und Waidhofen/Ybbs zuständig ist, rund 800 Personen erfolgreich gecoacht. „Es ist für mich jedes Mal wieder schön zu sehen, wenn ein Klient unterstützt, entlastet, motiviert und gestärkt neu durchstartet!“

