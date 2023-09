Für Biogasanlage in Gunnersdorf keine UVP erforderlich

Angestoßen wurde das Projekt Biogasanlage eigentlich vom Gemeindedienstleistungsverband (gda). Dort tüftelte man schon seit dem Jahr 2017 an einer besseren Verwertung von Biomüll und Grasschnitt und beschloss, dabei in Richtung Biogasverwertung zu gehen. „Wir haben uns am Ende des Tages für eine kaskadische Nutzung entschieden, bei der Kompost und Gas gewonnen werden“, erklärte gda-Obmann Anton Kasser bei einer Pressekonkerenz im November 2022. Weil der Verband die Anlage aber nicht selbst errichten wollte, holte er sich mit der Fuchsluger GmbH einen Partner ins Boot. Sie machte bei einer europaweiten Ausschreibung des Projekts das Rennen.

gda und Fuchsluger GmbH schlossen einen Vertrag, der vorsieht, dass mit Beginn des Jahres 2025 der gda knapp 7.400 Tonnen Bioabfälle und 7.000 Tonnen Grünschnitt anliefern wird.

Die Bekanntgabe des Projekts rief allerdings Anrainer in Gunnersdorf auf den Plan, die sich Sorgen über negative Auswirkungen der Biogasanlage auf ihre Wohnsiedlung machen und vor allem heftige Geruchsbelästigung befürchten. Deshalb riefen sie in einer Eingabe auch den Bundesverwaltungsgerichtshof an, in der Hoffnung, dass dieser für das Projekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorschreiben werde.

Vor zwei Wochen kam nun die Entscheidung, dass das nicht notwendig sei. Es bleibt somit beim Verfahren nach dem Abfallwirtschaftsgesetz, das schon stattgefunden hat. „Wir haben beim Land noch alle zusätzlich geforderten Unterlagen nachgereicht und warten jetzt auf einen Bescheid“, sagt Geschäftsführer Florian Fuchsluger. Er ist zuversichtlich, dass der positiv ausfällt und der Bau der Biogasanlage noch heuer beginnen kann.

Keine Beeinträchtigung für die Anrainer

Fuchsluger versichert, dass die Anlage zu keiner Beeinträchtigung der Lebensqualität der Gunnersdorfer führen wird. „Die Kompostierung erfolgt ja in einem geschlossenen System. Wir haben das den Anrainern auch in vielen Gesprächen, sogar mit Mediation, zu vermitteln versucht. Wir haben seit Jahrzehnten eine gute Nachbarschaft und wollen diese keinesfalls aufs Spiel setzen. Zudem sind ja auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich selbst vor Ort und wir wollen sicher auch keine Geruchsbeeinträchtigung“, betont er. Vom Widerstand der Anrainer sei er, sagt Fuchsluger, überrascht gewesen und es tue ihm leid, dass sie sich so große Sorgen machten. Auch die Besichtigung eines vergleichbaren Werks in Deutschland konnte nicht die Bedenken aller Gunnersdorfer zerstreuen.

„Wir haben das Projekt nachgeschärft und nachgebessert. Wir haben auf Wunsch der Anrainer den Standort der Biogasanlage verändert, mehr können wir nicht mehr tun“, erklärt Fuchsluger. Aus seiner Sicht ist die neue Anlage umwelttechnisch gesehen die Zukunft. Denn damit könne man Abfall, also etwas, das schon in der Mülltonne gelandet ist, sinnvoll verwerten. Mit dem Biogas, das künftig in Gunnersdorf erzeugt wird, sollen etwa 1.500 Haushalte versorgt werden können.

Fuchsluger versichert den Anrainern auch, dass kein Mikroplastik in die Umwelt entweichen kann. Gerade deshalb habe man sich ja für eine Biogasanlage mit Trockenfermentation entschieden. „Der Vorteil dieser Methode ist, dass größere Plastikverunreinigungen im Biomüll in den drei Wochen im Fermenter-Tunnel unberührt bleiben und wir sie dann problemlos entfernen können. Danach wird das gesäuberte Material im Rotte-Tunnel zu Kompost weiterverarbeitet.“

Schützenhilfe bekommt der Firmenchef von gda-Obmann Anton Kasser. „Wir haben als gda ja ganz klar vorgegeben, dass wir eine Biogasanlage wollen, weil das die Zukunft ist. Ich bin sicher, dass die Sorgen der Anrainer unbegründet sind, weil die Kompostierung in einem geschlossenen Kreislauf erfolgt. Es geht ja gerade darum, dass im Gegensatz zur offenen Kompostierung kein Biogas entweichen kann, denn das wollen wir ja verwerten“, erklärt Kasser. Er habe auch selbst eine Anlage in Deutschland besichtigt und sei daher überzeugt, dass es keine Beeinträchtigung der Umwelt geben werde. „Was da entsteht, ist die Zukunft. Es ist ein Quantensprung.“

Für gda-Obmann Anton Kassers (links) und Florian Fuchsluger sind die Sorgen der Anrainer unbegründet. Foto: Knapp

Sorge vor Gestank und Lkw-Verkehr

Aus Sicht der Anrainer war die Nachbarschaft auch in der Vergangenheit längst nicht so gut, wie der Firmenchef sie einschätzt. „Wir haben bisher schon immer wieder mit Geruch, Lärm und Staub zu kämpfen gehabt und wenn die neue Anlage kommt, dann ist unsere Lebensqualität ganz dahin“, sagen Rupert Mayrhofer und Anton Pfaffeneder.

Sie befürchten heftige Geruchsbelästigung. „Man kennt das ja von einem Misthaufen, den man auseinanderwühlt. Innen stinkt er am meisten. Wenn sie also das Material aus dem Rotte-Tunnel herausholen, dann wird Richtung Gunnersdorf eine Ammoniakwolke aufsteigen.“ Aus ihrer Sicht hat der Besuch in der Anlage in Deutschland ihre Sorgen bestätigt. „Auch da hat es extrem gestunken und die Ventilatoren haben Lärm gemacht.“ Die Anrainer befürchten, dass auch nicht nur das Material des gda verarbeitet wird. „Die Anlage ist unseres Wissens auf bis zu 60.000 Tonnen ausgelegt. Würde so viel Material angeliefert, dann wären das 25 Lkw am Tag“, sagt Mayrhofer. Die Anrainer kündigen an, dass sie alle rechtlichen Mittel ausschöpfen werden und glauben nicht, dass Fuchsluger schon bald zu bauen beginnen kann. „Wir kämpfen für uns und unsere Kinder.“

„Werden uns alles genau anschauen“

Die Gemeinde Aschbach hat sich beim Feststellungsverfahren bezüglich UVP den Anrainern angeschlossen. „Wir nehmen die Befürchtungen natürlich sehr ernst. Letztlich können wir uns aber auch nur darauf verlassen, dass die Behörde im Sinne der Bürgerinnen und Bürger entscheidet und nur genehmigt, was zu keiner Verschlechterung ihrer Lebensqualität führt“, sagt Bürgermeister Martin Schlöglhofer. „Wir werden uns das alles genau anschauen und kontrollieren“, verspricht er.