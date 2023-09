Volkshochschule präsentiert neues Programm

„Rund 400 Kurse finden sich im Programm 2023/24 der Volkshochschule Amstetten“, informiert Stadtrat Stefan Jandl. „Mit dem Programm wollen wir ansprechende und leistbare Bildungsangebote für jedes Alter zur Verfügung stellen“, erklärt er. Neu ist die Zusammenarbeit mit Perspektive Kino, der Familienfreundlichen Gemeinde und Notar Walter Schütz. Ebenso gibt Andreas Halbmayr an zehn Abenden Einblicke in „Prozesse im Unternehmen“. Zu entdecken sind auch „Die Freude am Schreiben“ und „Venezianische Kunstgeschichte ohne Grenzen“.

Aber auch Bewährtes ist zu finden: Sprachkurse, Kurse in den Bereichen Gesundheit, Bewegung, Musik und Philosophie, Angebote zu Themen wie Computersicherheit und Smartphones aber auch Veranstaltungen mit Natur im Garten sowie Vorträge.

Das aktuelle Programmheft ziert übrigens ein Foto der Schülerin Elisabeth Pichlmann von der HLW für Kommunikations- und Mediendesign in Amstetten. Darauf zu sehen ist ein kunstvoll aufgeschlagenes Buch. „Unser Ziel ist es, künftig verstärkt mit Schulen zusammenzuarbeiten“, erklärt Jandl. „Vielen Dank an Referatsleiterin Marion Teichmann und das gesamte Team für das Engagement“, bedankt sich der Kulturstadtrat.

Alle mit dem AK-Digibonus oder dem AK-Logo gekennzeichneten Kurse werden von der Arbeiterkammer Niederösterreich gefördert. Anmeldungen sind unter 07472/601-345 oder vhs.amstetten.at möglich.