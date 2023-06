Lange Nacht der Kirchen lockte viele Besucher an

Anschließend gab es die Möglichkeit, sich bei Kesselgulasch und Limonade oder einem „Sonntagsbier" zu stärken. Danach konnten sich Kinder in der Hüpfkirche vor dem Don-Bosco-Heim auspowern.

In der Kreativ-Werkstatt konnten Teilnehmer unter fachmännischer Anleitung im Radio-Maria-Studio in Amstetten einen eigenen Gebetshocker bauen. Beim Gebet in der Studiokapelle konnte dieser erstmals verwendet und anschließend mit nach Hause genommen werden. Manche Besucher wurden vor der großen Radio-Maria-Familie live interviewt, was in ganz Österreich zu hören war. Auch Anbetung und Studiobesichtigung standen am Programm.



In der Pfarre Stephanshart gab es ein tolles Programm für Kinder mit Kirchturmbesichtigung und Schattentheater. Außerdem konnten Kinder spielerisch die Orgel ausprobieren. Beliebt war auch das Jugendprogramm „Escape the Room" im Pfarrhof, das von Pastoralassistentin Andrea Mühlberghuber und Martin Schwingenschlögl von der Katholischen Jugend der Diözese St. Pölten vorbereitet wurde. Anlässlich 1200 Jahre Artagrum werden Fotos der 5 Kirchen von Ardagger Markt, Ardagger Stift, Kollmitzberg, Stephanshart und Zeillern präsentiert – begleitet von Live-Orgelmusik.

Zur Langen Nacht

Rund 320.000 Menschen haben am 2. Juni österreichweit die vielfältigen Angebote der „Langen Nacht der Kirchen" genutzt. Insgesamt fanden nach Angaben der Veranstalter 2.552 Veranstaltungen in 693 Kirchen und kirchlichen Einrichtungen verschiedener christlicher Konfessionen in ganz Österreich statt. Viele Kirchen machten auch in Niederösterreich mit.