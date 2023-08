Simply Red gastierte auf der Burg Clam: Romantische Liebeserklärungen

Foto: Kogler

Es war wie ein Wiedersehen unter Freunden: Die alt gewordenen Fans schwelgen in Erinnerungen an frühere Konzerte und jubeln darüber, dass es die in die Jahre gekommen Kerle da vorne auf der Bühne immer noch drauf haben und groß aufspielen. Soul-Urgestein Mick Hucknall mit seiner Band Simply Red, deren Gründungsdatum schon vierzig Jahre zurückliegt, sorgt mit Songs aus seinem frischen Album „Time“ im Talkessel vor der Burg Clam gleich zu Beginn für Begeisterung.

Die Soul-Pop-Band, die in den Achtzigerjahren weltweit Furore machte, genießt noch immer oder jetzt wieder eine Ausnahmestellung im Musikgeschäft. Vor allem Sänger Mick Hucknall ist die personifizierte Souveränität, der immer wieder romantische Liebeserklärungen parat hat. Während seine signifikanten roten Locken im Scheinwerferlicht glühend leuchten, erreicht die Stimmung im ausverkauften Burgareal rasch einen ersten Höhepunkt. Für „It’s Only Love Doing Its Thing“, einen von Barry White gecoverten Song, der mitreißend interpretiert wird, gibt es überschäumende Beifallsstürme.

Danach reihen sich die Hits dicht aneinander. Songs wie „Fairground“, „Memory is calling“ oder der Reggae-Klassiker „Night Nurse” entfalten eine groovende Stimmung. Der handgemachte Pop mit Elementen aus Funk, Soul und Jazz hat an diesem wunderbaren Abend voll gezündet.