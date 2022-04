Schienenersatzverkehr zwischen Amstetten und St. Valentin

Werbung

Gleisarbeiten auf der Weststrecke

Baumaßnahmen machen Fahrplanänderungen für den Nahverkehr zwischen Amstetten und St. Valentin von 15. April bis 5. Mai erforderlich.

Arbeiten am Schotterbett

"Die Maßnahmen an der Schieneninfrastruktur finden statt, damit die erforderliche, sichere Gleislage und Funktionalität gegeben und in weiterer Folge ein sicherer und pünktlicher Zugbetrieb gewährleistet bleiben", heißt es in einer Aussendung der ÖBB.

Die Hauptarbeit zwischen den Bahnhofsbereichen von Amstetten und St. Valentin ist die Verlegung neuer Gleise. Außerdem wird das Schotterbett gereinigt, es werden Planumsverbesserungen (Schienenuntergrund) durchgeführt und ein neuer Begleitweg errichtet.

ÖBB ersuchen um Verständnis für Lärmentwicklung

"Wir sind bemüht, Lärm- und Staubentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und der dazu erforderlichen Maschinen und Warnsignale nicht vermieden werden können", betonen die ÖBB.

