Bypass Kreisverkehr Weißes Kreuz: Verkehrsbehinderung und Sperre

Ortsvorsteher Anton Geister bittet die Autofahrerinnen und Autofahrer um Verständis für die Verkehrsbehinderungen und die Sperre des Kreisverkehrs beim Weißen Kreuz. Foto: Gemeinde

D as große Finale für die Fertigstellung des Bypasses am Kreisverkehr beim „Weißen Kreuz“ in Ulmerfeld-Hausmenig-Neufurth rückt näher. Das macht aber auch an den nächsten zwei Wochenenden Verkehrsbehinderungen unvermeidlich.

Der Verkehr wird vom 29. bis zum 31. Juli großräumig umgeleitet. Foto: Gemeinde „Das Weiße Kreuz wird bald eine verbesserte Verkehrsanbindung bieten, was für unsere Gemeinde von enormer Bedeutung ist. Leider sind während der Bauarbeiten ein paar Verkehrseinschränkungen unvermeidlich. Ich bitte alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Geduld während dieser Zeit", sagt Hausmenings Ortsvorsteher Anton Geister. Am Samstag, 22. Juli, wird der Kreisverkehr „Weißes Kreuz" von 6 Uhr bis etwa 21 Uhr für die Durchführung von Fräsarbeiten komplett gesperrt sein. Die Asphaltierungsarbeiten sind für das darauffolgende Wochenende geplant. Von Samstag, 29. Juli, ab etwa 19 Uhr, bis Montag, 31. Juli, 5 Uhr, ist daher eine weitere Totalsperre des Kreisverkehrs erforderlich. Die Umleitung wird großräumig über Mauer und Aschbach-Markt beschildert sein. Der derzeit vorhandene Schienenersatzverkehr an den Wochenenden in Richtung Waidhofen an der Ybbs soll über Winklarn erfolgen. Die Sperre in Winklarn ist bereits aufgehoben. Sollte es zu schlechtem Wetter kommen, werden die Belagsarbeiten auf die darauffolgenden Wochenenden verschoben. „Ich möchte mich bei der Gelegenheit nochmals herzlich bei der NÖ Straßenbauabteilung, der Straßenmeisterei Amstetten Süd und den bauausführenden Firmen für ihre hervorragende Arbeit und ihr Engagement bedanken“, sagt Anton Geister. Gleichzeitig bittet er alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Rücksichtnahme während der Sperre. „Die vorübergehenden Einschränkungen sind leider notwendig, um die Verkehrsinfrastruktur langfristig zu verbessern. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass die Arbeiten reibungslos vonstattengehen und unser ,Weißes Kreuz' bald wieder in neuem Glanz erstrahlt.“