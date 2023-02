Carla in Amstetten: Andrang größer denn je

Seit 18 Jahren gibt es Carla in Amstetten. Anfangs von manchen noch belächelt und gar als „Geschäft für Arme“ bezeichnet, erfreut sich der Secondhand-Laden heute großer Beliebtheit. Mit dem Konzept aus Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und Solidarität ist es gelungen, ein Umdenken zu erwirken.

„Zu uns kommen alle – junge und ältere Leute, Schnäppchenjäger, Preisbewusste, Modeaffine und Menschen, die die Umwelt nicht ständig mit Neueinkäufen belasten möchten“, berichten Carla-Leiterin Erna Kranzl und PfarrCaritas-Leiter Christian Köstler. Was den Andrang auf Carla betrifft, so sei dieser „größer denn je. Besonders an den beiden geöffneten Nachmittagen stehen die Kundinnen und Kunden Schlange vorm Geschäft.“ Das 66-köpfige Ehrenamt-Team hat im Vorjahr mehr als 60.000 Artikel an die Frau und an den Mann gebracht. Die am meisten verkauften Artikel waren neben Damenpullovern Bettwäsche, Modeschmuck sowie Anlassmode für Bälle und Hochzeiten.

Kein Mangel an Waren, aber an Mitarbeitern

„Oft kamen wir gar nicht nach, weitere Ware aus dem Lager ins Geschäft zu bringen, so schnell war sie wieder weg“, berichtet Erna Kranzl.

Zurzeit mangelt es also nicht an Ware, dafür aber an weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die gespendete Ware sortieren und etikettieren. Was die Warenannahme betrifft, so bitten Christian Köstler und Erna Kranzl, diese nur an den Öffnungstagen von Carla – nämlich Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Freitag von 14.30 bis 18 Uhr – direkt im Geschäft abzugeben.

„Bitte nicht am Gehsteig oder vorm Laden deponieren, weil die Kisten und Säcke oft von Fremden aufgerissen und durchsucht werden. Nicht selten finden wir auch Abfall darin. Wir sind natürlich für jede Warenspende dankbar, bitten aber um Verständnis für die geordnete Abwicklung im Rahmen der Öffnungszeiten. Für eine größere Anlieferung ist eine vorherige telefonische Absprache sinnvoll. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit auch bei allen Kunden und Spendern für die Unterstützung im letzten Jahr bedanken“, so die beiden Verantwortlichen.

