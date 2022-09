In der Raiffeisenbank Amstetten fanden am Donnerstag die Castings für „NÖN sucht das größte Talent 2022“ statt. Sieben Gewinner können sich über die weitere Teilnahme freuen:

Denise Großauer, 14 Jahre, aus Ertl: „Ich habe voriges Jahr schon mal teilgenommen und konnte dann krankheitsbedingt nicht mehr weiter teilnehmen. Jetzt habe ich lange auf die Chance gewartet. Ich will mein Bestes geben und mit viel Gefühl singen.“ Jana Schieder, 15 Jahre, aus Waidhofen/Ybbs: „Ich habe mich lange und gut auf das Casting vorbereitet. Ich singe seit vielen Jahren und habe bereits in der Schule Auftritte gehabt.“

„Ich habe die Anmeldung in der Zeitung gesehen und möchte der Welt zeigen, wie schön und elegant Poledance sein kann.“

Birgit Edermayer

Birgit Edermayer, 27 Jahre, aus Amstetten: „Ich habe die Anmeldung in der Zeitung gesehen und möchte der Welt zeigen, wie schön und elegant Poledance sein kann.“ Luidmyla Danyliuk, 48 Jahre, aus der Ukraine, lebt mit einem Amstettner zusammen: „Ich bin eine Musikschullehrerin und mache seit meiner Kindheit Musik. Heute möchte ich euch mein Talent an den Tasten zeigen.“

„Vor 10 Jahren habe ich an dieser Castingshow schon einmal teilgenommen. Ich war sozusagen einer der ersten Teilnehmer und möchte euch mein Können im Gesang und an der Ukulele zeigen.“

Lukas Nenning

Paulina Steinlesberger, 16 Jahre, aus Neuhofen/Ybbs: „Ich spiele mehrere Instrumente, darunter Schlagzeug und Klavier. Beim Casting begleite ich meinen Gesang mit der Gitarre. Mein Motto am heutigen Tag: Mitmachen ist alles.“ Lukas Nenning, 34 Jahre, aus St. Georgen/Ybbsfelde: „Vor 10 Jahren habe ich an dieser Castingshow schon einmal teilgenommen. Ich war sozusagen einer der ersten Teilnehmer und möchte euch mein Können im Gesang und an der Ukulele zeigen.“

Lisa Wutzel, 15 Jahre aus Wolfsbach: „Bisher habe ich mein Talent auf Hochzeiten und in der Schule präsentiert. Auf einer größeren Bühne bin ich noch nicht gestanden.“

Das ist die 13. Staffel von „NÖN sucht das größte Talent“. Am 20. Oktober, im CCA Amstetten, wird die Casting-Show weitergehen. Da werden die Gewinner zu 60 Prozent von einer ausgewählten Jury und zu 40 % von den Fans gewählt.

Die endgültige Gewinnerin oder der endgültige Gewinner kann sich über 5.000 Preisgeld freuen.

