Aschbacherin Lara Rollhaus bei Germany’s Next Topmodel

Die erste Folge der 18. Staffel von Germany’s Next Topmodel fand auf einem Filmset in Hollywood statt. 29 Mädchen aus 7.211 Bewerberinnen kamen in die engere Auswahl. Darunter auch die Aschbacherin Lara Rollhaus. In der ersten Folge wurden die Mädchen von Modedesigner Peter Dundas eingekleidet und auf den Auftritt am Catwalk vorbereitet. Dort mussten sie unter dem strengen Blick von Heidi Klum und Supermodel Winnie Harlow ihr Können zeigen. Ihre Mutter Sarah ist extrem stolz auf ihre Tochter. „Mode war schon immer ihr Ding, sie wollte immer Modedesignerin werden. Wir werden uns die Show im engen Kreis der Familie anschauen. Über die sozialen Netzwerke haben wir sehr viel Zuspruch bekommen“, erzählt sie. Die NÖN haben Lara über ihre bisherigen Modelerfahrungen, ihr Privatleben und ihre Zukunftspläne befragt.

NÖN: Seit wann möchtest du Model werden, warum hast du dich bei Germany’s Next Topmodel beworben und hast du schon Erfahrungen im Modeln?

Lara: Leider habe ich noch keine Modelerfahrung, aber ich mache gerne Fotoshootings mit Freunden. Model wollte ich schon immer werden. Mein größter Traum war es mit sechs Jahren, Modedesignerin zu werden und zu modeln. Der Weg dorthin ist allerdings nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe.

Wie haben deine Familie und Freunde reagiert, als sie erfahren haben, dass du bei Germany’s Next Topmodel 2023 mitmachen darfst?

Lara: Meine Familie hat sehr süß reagiert, wie auch meine Freunde. Jeder hat mich von Anfang an unterstützt und dafür bin ich sehr dankbar.

Hast du Geschwister?

Lara: Ich habe einen älteren Bruder, der mich sehr unterstützt und, seitdem ich klein bin, auch mein Held ist. Ich hätte mir keinen besseren Bruder vorstellen können. Natürlich streitet man mal, aber am Schluss halten wir immer zusammen.

Seit wann bist du mit deinem Freund Patrick zusammen und wie hast du ihn kennengelernt?

Lara: Fast drei Jahre und das ist erst der Anfang. So einen tollen Freund habe ich mir als kleines Mädchen gewünscht und jetzt, da ich ihn habe, gebe ich ihn nicht mehr her. Kennengelernt haben wir uns durch Freundesgruppen und Hauspartys. Wir haben uns ein paarmal gesehen und dann ist es passiert.

Was sagt er zu deiner Teilnahme an GNTM?

Lara: Er ist einer meiner größten Fans, was ich so süß finde. Er motiviert mich immer und unterstützt mich bei allem. Ich könnte Berge versetzen wollen und er würde mir sofort helfen.

Was sind deine Eigenschaften, mit denen du punkten kannst? Was erwartest du von der Staffel und welche Eigenschaften sind wichtig, um zu gewinnen?

Lara: Ich denke, dass ich sehr wandelbar bin und das ist heutzutage sehr gefragt in der Modelbranche. Wichtige Eigenschaften sind Selbstbewusstsein und eine gute Ausstrahlung. Von der Staffel erwarte ich mir viel Spaß und, dass ich viele Erfahrungen sammeln kann. Natürlich auch zu gewinnen, aber an erster Stelle steht, dass es mir Spaß macht.

Wie wird es sein, wenn du diese Staffel gewinnst?

Lara: Es könnte so viel passieren und ich freue mich schon auf die Zukunft. Ich probiere aber einfach, mich großteils überraschen zu lassen.

Wie kombinierst du die Teilnahme mit der Schule?

Lara: Zurzeit bin ich in der Maturaklasse in der HAK Amstetten. Ich pausiere dieses Jahr und wiederhole es nächstes Jahr.

Was machst du, damit dein Körper fit bleibt?

Lara: Ich mache gerne Sport, aber viel zu selten. Früher bin ich sehr viel gelaufen, auch Meisterschaften und den Frauenlauf in Wien. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Je älter ich geworden bin, desto weniger ist der Sport geworden. Das möchte ich bald ändern. Meine Liebe zu Süßigkeiten und Burgern ist aber zu groß.

Möchtest du in Zukunft in einer Großstadt leben?

Lara: Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Ich möchte natürlich viel reisen, wie jeder heutzutage. Bis ich Kinder habe, möchte ich in vielen verschiedenen Städten gewohnt haben, aber schlussendlich will ich zurückkommen aufs Land oder in eine Kleinstadt mit viel Natur. Ich bin so froh, am Land groß geworden zu sein und das möchte ich meinen Kindern auch ermöglichen.

Was sind deine Ziele?

Lara: Ich mache einen Podcast namens Random talking und das ist tatsächlich einer meiner Träume, dass dieser Podcast groß wird. Nebenbei möchte ich modeln und im Fernsehenarbeiten. Mein größter Traumwäre es, Joko und Klaas kennenzulernen und bei einer Show von denen dabei zu sein.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.