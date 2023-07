Amstettens Stadtchef wehrt sich gegen „pauschale Verurteilung“

„Die Veranstaltung in der Remise war keine Veranstaltung der Gemeindepartei und ich war als Amstettner Spitzenkandidat dort auch nur eingeladen“, stellt Haberhauer ausdrücklich klar. Er sieht sich und die ÖVP zu Unrecht in ein schiefes Licht gerückt und ärgert sich vor allem über die Stellungnahmen der Amstettner Grünen und der Amstettner SPÖ, die eine lückenlose Aufforderung der Causa fordern. „Sie sollen sich lieber auf die Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt konzentrieren, statt andere schlecht zu machen und pauschal zu verurteilen. Damit werden sie in Amstetten sicher keine Wählerstimmen gewinnen. So funktioniert Politik nicht.“ Er arbeite 365 Tage im Jahr für die Amstettnerinnen und Amstettner und versuche gemeinsam mit dem Team der ÖVP, Amstetten immer besser zu machen, betont der Bürgermeister. Das Engagement der letzten drei Jahre trage auch sichtbare Früchte. „Denn es ist uns gelungen in der Stadt eine neue Dynamik zu entfachen.“

Haberhauer ist sich sicher, dass die Veranstaltung in der Remise korrekt abgewickelt und auch Miete bezahlt worden sei. Da die Gemeindepartei in die Organisation aber nicht involviert war, sei es Sache der Bezirks- und der Landespartei das klarzustellen.