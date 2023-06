Kerstin Schmidt präsentiert ihre neuen Hits

Wie bereits im Vorjahr berichtet, präsentierte Kerstin Schmidt (20) ihre neue Single mit dem allseits bekannten Volkslied „Mariandl“ als einzigartiges Rework von DJ Ostkurve, das sich großer Beliebtheit erfreute. Ihre Liebe zur Musik hat die sympathische Biberbacherin natürlich beibehalten und somit ging auch ihr Erfolgsgeschichte weiter. Immer wieder begeisterte sie das Publikum bei dem einen oder anderen musikalischen Auftritt. Inzwischen wurde auch eine neue CD mit 12 Titeln produziert.

Zum Hören sind darauf nicht nur ruhige, sondern auch richtig flotte witzige Volksrock-Songs. Mit ihrer locker-lässigen Stimme bringt sie diese perfekt zum Ausdruck. Beim Schreiben der humorvollen Liedtexte bekam die gelernte Zahnarztassistentin zudem Unterstützung von Sänger und Songwriter der Schürzenjäger, Dominik Ofner. Die Fans von Kerstin können sich freuen, dass ihre neue CD bereits seit 16. Juni erhältlich ist sowie auf allen bekannten Download-Portalen zu hören oder auch zu streamen ist. Am kommenden Wochenende veranstaltet der Fußballverein USC Biberbach das „Walter-Kneifel-Gedenkturnier“ – ein Hobbyturnier im Empfinger Stadion in Biberbach. Am Sonntag darf Kerstin den Frühschoppen mitgestalten und musikalisch umrahmen mit den tollen Hits ihrer neuen CD: mit dem Titelsong „Dann heb i ab“ und vielen weiteren Liedern wird sie dort für gute Stimmung sorgen.