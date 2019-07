NOEN

Derzeit wächst auf dem Grundstück an der B122 noch der Mais, in naher Zukunft könnte hier ein neues Feuerwehrhaus stehen. Die Besitzer haben Kommandant Phi lipp Deinhofer und Bürgermeister Johannes Heuras das Grundstück bereits mündlich zugesichert. Nun gilt es, die Machbarkeit eines Feuerwehrhaus-Projektes an diesem Standort zu prüfen. Hummer