Eine gelungene Veranstaltung: „We keep together“ in Euratsfeld

Auf die Frage „Was braucht es in unserer Welt“? ist sich Melanie Mock, Hauptorganisatorin des am Samstag stattgefundenen Charity-Events sicher: „Viel mehr Zusammenhalt.“ „Jeder Mensch hätte Sorgen und Ängste, aber wichtig sei es, die Menschen nicht zu verurteilen, denn man wisse nie, wie schwer sein Rucksack ist“, ergänzt Mock. Viele Besucher folgten am Samstag am Vormittag der Einladung in den Pfarrsaal Euratsfeld zum Schallplattenflohmarkt. Die Idee dazu kam eigentlich von Melanies Arbeitskollegen, der einen Raum suchte, um den Erlös aus dem Verkauf seiner Schallplatten zu spenden.

Ein Teil des großen Ganzen

Ab 10 Uhr standen die Kinder der Volkstanzgruppe Euratsfeld auf dem Parkett des Pfarrsaals und ab 11 Uhr zeigten die Euratsfelder Zumba Kids, wie sie das Lied „We are the world“ tänzerisch und schwungvoll zum Ausdruck bringen. Alle Einnahmen aus dem von Steffi Ziervogl und Beatrix Etlinger organisierten Mehlspeisenverkauf und dem Verkauf der belegten Brote der Euratsfelder Bäuerinnen dienen ebenfalls dem guten Zweck des Charity-Events.

Für mehr Verständnis und Toleranz

„Einer allein kann die Welt nicht verändern, aber wir alle können zusammenhelfen, um die Welt von jemandem glücklicher zu machen“, wünscht sich die Veranstalterin ein verständnisvolles und helfendes Miteinander. Viele verschiedene Vereine und Organisationen, darunter der Hilfsfonds Euratsfeld, der Verein für Weltweite Nothilfe und die Rollenden Engel, sowie die Ostarrichiband aus Neuhofen, der Chor Zaumg(h)EAN aus Euratsfeld, Gabi Fink, Martin Gutleder und Gil Anderson aus Neuhofen und die Sängerin JULIE aus Ferschnitz unterstützten die gelungene Veranstaltung musikalisch und mit selbst geschriebenen Texten.

