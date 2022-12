Zeillern: Die Löwin ist gelandet

In 13 Gemeinden stehen sie bereits oder sollen bald stehen: Die im Rahmen der Aktion „Die Löwinnen sind los“ erstellten Statuen. Organisiert wird das Projekt vom Lions Club Neuhofen Wiege Österreichs. Jede Kommune erhält vom Club 1.000 Euro für den guten Zweck. Großes Ziel ist es, Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen und die Gleichheit zwischen Mann und Frau zu fördern.

Welche Löwin in welche Gemeinde kommt, das ermittelte man vor etwas mehr als einem Monat mittels Lotto. Wie es der Zufall so will, bekam Zeillern dabei jene Statue zugelost, dessen Entwurf der gebürtige Zeillerner Christian Gschöpf beisteuerte.

„Die zentrale Figur der Löwenmutter versinnbildlicht das Familienleben im Allgemeinden und die Geborgenheit der Kinder im Speziellen. Der souveräne Blick bringt Schutz und Zusammenhalt zum Ausdruck“, klärt Gschöpf auf.

Pallinger betont, dass man die Statue zwischen Schloss und Rotem Platz aufgestellt habe, damit sie von vielen Menschen gesehen wird und so auf die Anliegen der Lions hinweist. Angedacht wird übrigens auch, eine Beleuchtung der Statue umzusetzen.

