Unter dem Titel „Spiel und Ernst“ präsentiert das Ensemble „Vokal Pur Wien“ unter seinem künstlerischen Leiter Johannes Kaupp am 18. August, 18 Uhr, im Promulgationssaal des Stiftes A-cappella-Chormusik mit geistlichen und weltlichen Werken – unter anderem von Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Anton Bruckner, Edvard Grieg, Claude Debussy und Francis Poulenc. Dieses Ensemble besteht aus langjährig erfahrenen Sängern aus Wien und Umgebung, die nun schon zum vierten Mal im BildungsZentrum St. Benedikt zusammenkommen, um in konzentrierter Arbeit anspruchsvolle Chorwerke aus den Epochen Barock, Romantik und Moderne zu erarbeiten. Das schon traditionelle Abschlusskonzert unter dem Motto „Spiel und Ernst in Musik und Wort“ wird umrahmt von poetischen Texten, gesprochen von Christopher Dietz. Freiwillige Spenden!