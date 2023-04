Amstettens Artenvielfalt entdecken bei der City Nature Challenge 2023

Die City Nature Challenge Amstetten wird von Freiwilligen und international vom Natural History Museum of Los Angeles County und der California Academy of Sciences organisiert. Bei diesem Citizen-Science-Projekt geht es darum, in der Zeit von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen und Pilze in der Region Amstetten mit dem Smartphone oder der Kamera zu fotografieren und auf die Beobachtungsplattform iNaturalist hochzuladen, um den Artenreichtum zu dokumentieren (Registrierung mit E-Mail und Passwort, alles kostenlos). Die Ergebnisse des Naturwettbewerbs der Städte werden am 8. Mai bekannt gegeben.

Fotografieren mit Experten und Botanikern

Die Region Amstetten mit den Gemeinden Amstetten, Euratsfeld, St. Georgen am Ybbsfelde und Winklarn tritt in diesem internationalen freundschaftlichen Citizen-Science-Wettbewerb gegen elf andere Regionen in Österreich und gegen mehr als 300 Städte und Regionen weltweit an. Amstetten liegt mitten im Europaschutzgebiet NÖ Alpenvorlandflüsse und dem Landschaftsschutzgebiet Ybbsfeld-Forstheide und beheimatet viele einzigartige Tier- und Pflanzenarten. Wer gerne gemeinsam Beobachtungen durchführen möchte, kann sich Experten und Botanikern beim Beobachten und Bestimmen mit der App iNaturalist anschließen (keine Anmeldung erforderlich):

Samstag, 29. April , 14–ca. 16 Uhr Forstheide – Treffpunkt: Hausmening, Winthalstraße/Teichweg

Montag, 1. Mai , 14–ca. 16 Uhr Doislau – Treffpunkt: Schautafel in der Doislau

Das detaillierte Programm wird laufend auf www.citynaturechallenge.at/regionen/cnc-amstetten/ aktualisiert.

Weitere Informationen auf:

http://www.citynaturechallenge.at/ (Website der City Nature Challenges in Österreich)

www.citynaturechallenge.at/cnc-amstetten (Website der City Nature Challenge Amstetten)

https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2023-amstetten (Projektwebsite auf iNaturalist; hier können Ergebnisse während des Events live mitverfolgt werden)

www.citynaturechallenge.at/faqs/ (FAQs)

www.citynaturechallenge.org (internationale City Nature Challenge Website)

