„Clam Rock“: Die Rückkehr von Legenden

Man hat ja so seine Träume als Musikfan. Einer davon zum Beispiel: einmal noch Jethro Tull live erleben. Zunehmend wird dies immer schwieriger. Doch wie gut, dass es „Clam Rock“ gibt. Bei dieser Konzertschiene gibt es immer wieder Überraschungen zu erleben.

Dass die Funk-Rock-Band „Mother's Finest“ wegen eines abgelaufenen Passes nicht ausreisen durfte und so der Auftritt gecancelt werden musste, war keine positive Überraschung. Aber dass Legenden wie „Manfred Mann's Earth Band“ oder „The Original Wailers“ noch immer Publikumsmagneten sind, definitiv.

Auch wenn Mann schon seit vielen Jahren mit seiner Earth Band als reine Tourband mit einem Programm ohne große Überraschungen auftritt, ist er eine hochinteressante Musikerpersönlichkeit. Er gilt als Moog-Spezialist mit eigenständiger Klangfarbe und insbesondere als begnadeter Arrangeur von Fremdkompositionen. Keine innovativen Ideen, dafür Ohrwürmer der Earth Band gab das Quintett um den kraftvollen Sänger Robert Hart und Gründungsmitglied Mick Rogers zum Besten. Mit Zugaben wie „Do Wah Diddy Diddy“ und natürlich „The Mighty Quinn“ begeisterte die kraftvoll aufspielende Band das jubelnde Publikum.

Beim Auftritt von Ian Anderson mit seiner Band „Jethro Tull“ fühlt man schon, was der eigentliche Hit des Abends ist. Nicht „Aqualing“,, Locomotive Breath“, sondern „To Old to Rock'n'Roll, To Young To Die“. Der Querflötenstar begeisterte nicht nur seine Altersklasse, sondern auch die das jüngere Publikum. Die frisch und vital aufspielende Truppe verabschiedete das zufriedene Publikum in die laue Nacht.