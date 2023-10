Kaffeetratsch mit der Polizei in Ferschnitz

Ein Kaffeetreffen der besonderen Art stand in Ferschnitz am Donnerstag auf dem Programm. Die Schwerpunktwoche „Coffee with Cops“ machte beim Gemeindeamt halt. Von 9 bis 12 Uhr gab es für die Bevölkerung die Möglichkeit, in Kontakt mit der Exekutive zu treten. Vor Ort waren etwa Christian Vößl, Kommandant der Polizeiinspektion St. Georgen, Polizistin Regina Kaltenbrunner und der langjährige Postenkommandant Josef Marksteiner, Sicherheitsbeauftragter für die Gemeinde.

„Es hat viele interessierte Gespräche gegeben und die Polizisten haben ihre Arbeit präsentiert, eine lässige Geschichte“, erklärte Bürgermeister Michael Hülmbauer.