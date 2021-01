63 positive Tests: Kein Cluster in Amstetten .

Seit gestern laufen in Niederösterreich wieder Corona-Flächentests: NÖ-weit waren am Samstag 0,12 Prozent der Teilnehmer an den breit angelegten Covid-19-Tests positiv. In Amstetten lag diese Quote mit knapp drei Prozent allerdings dramatisch höher.