Schulbälle im Bezirk Amstetten: Immer am „Ball“ bleiben

NÖN: Der Blick auf den Veranstaltungskalender zeigt: Es hat schon einmal mehr Bälle gegeben. Sind Bälle und Gesellschaftstanz noch zeitgemäß?

Frank Koza: Ja, unbedingt. Gerade in Österreich, hier wird die Ballkultur so hochgehalten wie sonst nirgends auf der Welt. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass diese österreichische Ballkultur Unesco-Weltkulturerbe wird, einen so hohen Stellenwert hat sie. Leider ist es aber so, dass es bei uns viele Bälle, wie in Amstetten den großen Feuerwehrball, den Ball der Wirtschaft oder den Finanzball nicht mehr gibt.

Warum gibt es diese Bälle aus Ihrer Sicht nicht mehr?

Koza: Manchmal verläuft sich etwas einfach. Es ist immer eine Frage der Organisation. Einen Ball zu veranstalten, ist ja mit viel Aufwand verbunden. Es hat aber weniger mit der Jugend zu tun, denn in kleineren Gemeinden gibt es ja immer noch viele Bälle, zum Beispiel der Pfarre oder der Feuerwehr.

Das heißt, die Jugend tanzt immer noch gerne und besucht gerne Bälle?

Koza: Ja, obwohl es aktuell, da Corona keine große Rolle spielt, schon wieder so etwas wie Freizeitstress mit vielen Angeboten gibt. Auf Bälle geht die Jugend weiterhin gerne. Sehr erfreulich ist, dass wieder mehr Wert auf festliche Kleidung gelegt wird. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so.

Was gehört zu einem Ball dazu, was zeichnet diese Art der Veranstaltung aus?

Koza: Zum einen festliche Kleidung, im Mostviertel gehört hier auch die Tracht dazu. Zum anderen eine moderne Eröffnung oder eine klassische Polonaise. Natürlich Musik und Tanz, der macht für mich zwei Drittel aus. Dazu noch das Ambiente und das Soziale. Und gerade dieses Gesellschaftliche hat ja seit Corona gefehlt, die Sehnsucht war groß. Das zeigen die Besucherzahlen beim HLW-Ball oder dem BAfEP-Ball.

Wie sieht es mit dem Interesse an Tanzkursen aus?

Koza: Die TV-Show „Dancing Stars“ hat sicher einen Aufschwung gebracht. Es gibt auch viele junge Ehepaare, die gemeinsame Tanzkurse als Hobby begreifen und für einige Jahre an der Tanzschule bleiben. Es ist eine Freizeitbeschäftigung, bei der ich meinem Partner oder meiner Partnerin intim nahe bin, ohne intim zu werden. Für uns gehört der Gesellschaftstanz und zumindest ein Grundtanzkurs ganz einfach zur Kultur dazu. Tanzen ist ja auch gesund, fördert die Knochendichte und reduziert das Demenzrisiko. Nicht umsonst verschreiben einige Ordinationen ja auch Tanzkurse auf Rezept.