Covid-Welle nach Landjugend-Party in Behamberg

"Final Fall" hieß die Party der Landjugend am 2. Oktober in Behamberg, die nun die Gesundheitsbehörde im Bezirk auf Trab hält. Denn auch wenn beim Fest die 3-G-Regel galt und beim Eintritt kontrolliert wurde, waren unter den Jugendlichen aus dem ganzen Bezirk, die dort in engem Kontakt feierten, offensichtlich infizierte Personen. Die Folge davon: Es geht eine Corona-Welle durch den Bezirk, die die 7-Tage-Inzidenz auf 297 hinaufschnellen ließ.

Red. Amstetten Erstellt am 13. Oktober 2021 | 14:59