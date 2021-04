12 Patienten auf Intensivstationen im Bezirk Amstetten .

398 Personen sind mit Stand 21.4. im Bezirk mit dem Corona-Virus infiziert. Seit Beginn der Pandemie gab es somit insgesamt bereits 9.451 bestätigte Fälle. Derzeit scheint sich die Lage zu entspannen. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 200,8 gefallen. In Waidhofen an der Ybbs liegt sie bei 187,1. Die Situation in den Pflege und Betreuungszentren im Bezirk deutet laut Landesgesundheitsagentur darauf hin, dass die Corona-Impfung wirksam ist. Derzeit ist nur ein Bewohner infiziert.