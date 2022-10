Corona Impfbus macht in Amstetten Station

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich beim Impfbus gegen Corona impfen zu lassen. Foto: Schmitz

L andesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, das kostenlose Angebot des Impfbusses in Anspruch zu nehmen. Er wird am 1. November von 15 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz der Pölzhalle in Amstetten (Stadiontraße 12) stehen.