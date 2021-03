Infoveranstaltung in Amstetten am 14. April .

Noch immer gibt es in der Bevölkerung viel Unsicherheit bezüglich der Corona-Impfung. Die Stadt will ihren Bürgern daher eine kompetente Information bieten und hat hierfür den ärztlichen Leiter des Landesklinikums, Primarius Bernhard Bacher, gewonnen. Er wird alle Fragen zur Corona und zur Aufgrund der Corona-Lage muss die für 10. März geplante Veranstaltung in der Pölzhalle allerdings auf den Ersatztermin, 14. April, 17 bis 19 Uhr verschoben werden.