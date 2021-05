Corona-Lage entspannt sich weiter .

172 Personen sind derzeit im Bezirk Amstetten mit dem Corona-Virus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit Stand 13.5. bei 79 und in Waidhofen an der Ybbs bei 98. Die Lage in den Kliniken der Region entspannt sich auch. Aus Amstetten werden neun Patienten mit Covid-19-Infektion gemeldet, fünf davon müssen intensivmedizinisch betreut werden. In Waidhofen gibt es derzeit vier Patienten mit Corona-Infektion, einer davon liegt auf der Intensivstation. Im Landesklinikum Mauer sind derzeit zwei Corona-Patienten in Behandlung. Todesfälle gab es in der letzten Woche in den Kliniken zum Glück nicht.