Bezirk Amstetten: Lage besser als im Großteil von NÖ .

Für Besorgnis sorgte am Freitag die Meldung, dass nun auch die südafrikanische Variante des Coronavirus B.1.351 im Bezirk angekommen ist. Laut Bezirkshauptmannschaft dürfte sich der Betroffene das Virus bei einer Berufsreise eingefangen haben. Inzwischen ist zwar eine weitere Person mit dem Virus infiziert, dennoch ist man bei der Behörde zuversichtlich, die mögliche Infektionskette gut eingrenzen können. „Wir sind in enger Abstimmung mit dem Landessanitätsstab", sagt Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer. Insgesamt hat der Bezirk derzeit die zweitniedrigste 7-Tages-Inzidenz in NÖ.