Zahl der Infizierten im Bezirk Amstetten steigt noch

Die Corona -Zahlen im Bezirk gehen nach wie vor in die Höhe. "Wir haben täglich im Schnitt 250 neue positive Fälle. Am Sonntag waren es sogar 400. "Die Infektion geschieht meist im privaten Bereich. Ist eine Person in einer Familie betroffen, dann stecken sich fast immer alle anderen auch an, das zieht sich dann über zwei bis drei Wochen hin", berichtet Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer. Aktuell sind 3.190 Menschen infiziert, 3.700 in Absonderung und 8.700 als Kontaktpersonen registriert. Die 7-Tages-Inzidenz liegt derzeit bei 1.621,9.