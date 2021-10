Am Wochenende drohen Ausreisetests im Bezirk Amstetten

Der Bezirk Amstetten steuert auf Ausreisekontrollen zu. Schon am Dienstag kratzte er mit einem Wert von 499,2 an der prekären 500-er-Marke bei der 7-Tage-Inzidenz. Mit Stand Mittwoch waren 864 Menschen mit Corona infiziert und 1.398 befanden sich in Absonderung. Täglich kommen derzeit rund 100 neue Infektionen dazu.

„Ich gehe davon aus, dass wir bei der durchschnittlichen Sieben-Tage-Inzidenz, die ja für die Verhängung von Ausreisekontrollen ausschlaggebend ist, nur mehr zwei bis drei Tage Luft haben. Am Wochenende könnte es also so weit sein“, sagt Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer. Sie ist bereits in Abstimmungsgesprächen mit der Polizei.

Insgesamt führen rund 95 Landes- und Bundesstraßen aus dem Bezirk hinaus. Da es in Melk und Scheibbs ohnehin schon Ausreisekontrollen gibt, wird in diese Richtung aber wohl nicht kontrolliert werden. Dafür muss die Polizei ein Auge auf die Autobahnzubringer und auf alle Straßen Richtung Oberösterreich und in die Steiermark (Gemeinde Hollenstein) haben. Lückenlose Kontrolle wird nicht möglich sein, aber die Polizeistreifen werden ihren Standort immer wieder wechseln und stichprobenartig Autofahrer anhalten. Ausreisen darf nur, wer einen gültigen 3G-Nachweis mit sich führt. Wer diesen nicht hat und trotzdem weiterfährt, dem droht eine Strafe von bis zu 1.450 Euro.

Impfquote im Bezirk bei 59,11 Prozent

Die Verordnung von Ausreisekontrollen hängt immer auch von der Impfquote und der Auslastung der Intensivstationen in den Landeskliniken ab. Die Impfquote liegt laut Dashboard des Landes im Bezirk Amstetten derzeit bei 59,11 Prozent vollimmunisierte Personen. Ab einer Quote von 60 Prozent würde der Grenzwert für Ausreisekontrollen auf eine 7-Tage-Inzidenz von 600 steigen. Die Behörde und die Bürgermeister plädieren daher einmal mehr an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen.

Der NÖ Impfbus macht etwa am 29. Oktober von 10 bis 13 Uhr in Stift Ardagger beim Pfarrheim Station, am 3. November steht er ebenfalls von 10 bis 13 Uhr am Hauptplatz in Amstetten im Bereich der Sparkasse.