„Was wir vor allem nicht brauchen, sind Fake-News. Je stärker und breiter die Regeln von der Bevölkerung mitgetragen werden, desto schneller werden wir ohne Einschränkungen unser Leben wieder nach den eigenen Vorstellungen gestalten können.“

Bürgermeister Christian Haberhauer betont, dass die Stadt dieses Jahr besonders auf die Themen Soziales, Gesundheit, Vereine und Sport setze. „Wir alle wollen in absehbarer Zeit wieder in unser gewohntes Arbeits- und Freizeitleben zurückkehren, daher ist Zusammenhalt gerade jetzt wichtig. Die bekannten Maßnahmen wie Abstand halten, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und Händehygiene müssen konsequent weitergeführt werden. Nützen Sie auch die Möglichkeiten, sich regelmäßig testen zu lassen“, sagt der Stadtchef. Er lädt die Bürger zum Testtermin am 16./17. Jänner ein. Täglich aktuelle Infos unter www.impfung.at/testung.at**