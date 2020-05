Vorstellungen und Diskussionsvorschläge von Dominik Schilcher (Gastronom und Geschäftsmann):

- unbürokratischer und schneller Geldfluss

- Transparenz bei der Verteilung der finanziellen Mittel des Corona Hilfspaketes, Mitsprache und bessere Kommunikation

- Aufstockung der Mittel des Hilfspaketes

- individuelle Lösungen für Ausnahmesituationen ·Lösungsansätze um die Neuverschuldung abzubauen, zum Beispiel MWSt.-Reduktion in der Gastronomie, Senkung der Lohnsteuer, u

- Vergleichbarer Zuschuss pro Mitarbeiter für alle Betriebe und keine Sonderstellung für große Firmen



Vorstellungen und Diskussionsvorschläge von Erik Schnaitl (angehender Coach, Supervisor und Mediator:

- vorübergehendes Bedingungsloses Grundeinkommen in Regionalwährung zur garantierten Förderung der regionalen Wirtschaft

- höherer Beitrag der wohlhabenderen Menschen zur Finanzierung des Corona Hilfspaketes

- staatliche Unterstützung für nachhaltige Umstrukturierung der Wirtschaft

- bei Neustrukturierung verpflichtende Orientierung an den ökologischen Grenzen der Erde und am Wohl der Menschen