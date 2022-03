1.004 Infizierte an einem Tag im Bezirk Amstetten

Die Omikron-Variante des Coronavirus lässt auch die Infektionszahlen im Bezirk in Rekordhöhe schnellen. "Allein von Dienstschluss am Montagabend bis Dienstschluss am Dienstabend haben wir 1.004 neue Infektionen gemeldet bekommen und abgearbeitet", berichtet Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer. Die 7-Tage-Inzidenz im Bezirk liegt bei 3.548,3. Nur die Bezirke Melk und Scheibbs haben in Niederösterreich höhere Werte.

