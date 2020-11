Allerdings ist der Bezirk niederösterreichweit in dieser Hinsicht das Schlusslicht. Die 7-Tage-Inzidenz (bestätigte Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) war am Montag mit einem Wert von 562,1 mehr als doppelt so hoch wie der Niederösterreichschnitt von 264. „Immerhin hat sich die Zahl der Infektionen nun aber etwa bei 100 pro Tag eingependelt und es werden mehr Menschen wieder gesund als sich anstecken“, sagt Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer.

Am Montag ,30. 11. (Stand 10 Uhr), waren im Bezirk 1.157 Menschen positiv getestet und 2.708 in Quarantäne.

Zahl der infizierten Personen in den Gemeinden des Bezirks (soweit bekannt gegeben).