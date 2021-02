Amstetten: 2.800 Testungen in der Vorwoche .

Allein in der letzten Woche nahmen rund 2.400 Menschen das Angebot in Anspruch, sich bei den dauerhaften Teststraßen in der Eishalle in Amstetten (Stadionstraße 12) auf Corona testen zu lassen. Knapp 30 davon wurden positiv getestet und der Behörde gemeldet, die PCR-Tests zur Überprüfung des Ergebnisses anordnete.