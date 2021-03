In absoluten Zahlen, von Pandemiebeginn an gemessen, führt der Bezirk Amstetten die Niederösterreichstatistik allerdings mit insgesamt 7.843 Infektionsfällen an, gefolgt vom Bezirk Baden mit bislang 7.372 Fällen.

Aktuell positiv getestet sind im Bezirk mit Stand Mittwoch 172 Personen. Rund 500 sind abgesondert.

Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen in den Gemeinden (so weit bekannt gegeben): Stand: 17.3.

Amstetten: 30

Allhartsberg: 1

Aschbach: 11

Ardagger: 10

Behamberg: 0

Biberbach: 4

Ertl: 4

Ernsthofen: 8

Euratsfeld: 2

Ennsdorf: keine aktuelle Angabe

Ferschnitz: 0

Haag: 0

Haidershofen: 1

Hollenstein: 5

Kematen: 6

Neuhofen: 8

Neustadtl: 2

Oed-Öhling: 1

Opponitz: 0

St. Georgen am Ybbsfelde: 5

St. Georgen am Reith: 1

St. Pantaleon-Erla: 2

Seitenstetten: 3

St. Peter in der Au: 13

St. Valentin: 4

Sonntagberg: 12

Strengberg: 3

Viehdorf: 0

Waidhofen: 12

Wallsee: 6

Weistrach: 0

Winklarn: 1

Wolfsbach: 1

Ybbsitz: 7

Zeillern: 2