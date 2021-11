Antigen-Teststraße in Amstetten schließt, Impfstraße täglich geöffnet

Das Angebot der Antigen-Teststraße in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten läuft mit Ende der Woche aus. Am Freitag, 12. November, gibt es von 7 bis 10 Uhr nochmals die Möglichkeit sich testen zu lassen. In der Johann-Pölz-Halle wurde dafür am Mittwoch, 10. November, das neue Landes-Impfzentrum für die Region eingerichtet.