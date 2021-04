Bezirk Amstetten: 16 Patienten auf Intensivstationen .

Auch in den Spitälern der Region ist die Zahl der Corona-Patienten stark gestiegen. Im Landesklinikum Amstetten sind es 32, im Landesklinikum Waidhofen 15. In Amstetten brauchen elf Personen intensivmedizinische Betreuung, in Waidhofen fünf. Todesfälle mit Corona gab es in der letzten Woche zum Glück keine.