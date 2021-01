Bezirk Amstetten: „Die Zahlen sind leicht rückläufig“ .

Am Mittwoch gab es im Bezirk 521 aktiv Infizierte und knapp unter 1.100 Absonderungen. „Die Zahlen sind leicht rückläufig, aber wir sehen auch, dass sie im Niederösterreich-Vergleich immer noch sehr hoch sind“, berichtet Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer. Bei der 7-Tage-Inzidenz (Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) liegt der Bezirk nun bei einem Wert von 246,3. Spitzenreiter ist Waidhofen an der Ybbs mit 365,4.