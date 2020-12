Bezirk Amstetten: Zahl der Neuinfektionen sinkt endlich .

644 positiv auf Covid-19 getestete Personen meldet die Bezirkshauptmannschaft am 23. Dezember. Abgesondert sind mehr als 1.700 Menschen. Das Erfreuliche: Die Zahl der Neuinfektionen ist in den letzten Tagen deutlich gesunken. In der Vorwoche waren es immer über 60, jetzt sind es zwischen 40 und 50. Bei der 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) liegt der Bezirk mit einem Wert von 316,7 aber leider noch immer einsam an der Spitze in NÖ. Der Bezirk Zwettl folgt mit 240,6.