Sollten bei der Impfstraße in der Eishalle am 27. oder 28. Februar also Impfdosen übrig bleiben, werden Personen auf der Liste verständigt und können sich impfen lassen. Die Reihung erfolgt nach dem Geburtsdatum.

Aktuell können sich Amstettner ab 80 Jahren oder älter beim Bürgerservice der Stadtgemeinde Amstetten unter der Telefonnummer 07472/601-0 über die Impf-Warteliste informieren und anmelden.

Bürgermeister Christian Haberhauer und Dr. Reisner-Reininger erklären: „Die Impf-Warteliste ist ein zusätzliches Service für unsere Bürger der Stadt Amstetten. Wir schaffen damit eine Möglichkeit, sich möglichst früh impfen zu lassen. Gleichzeitig helfen wir mit, keine einzige Dosis des wertvollen Impfstoffs zu verschwenden.

Die Vorgehensweise bei einer kurzfristigen Verfügbarkeit von zusätzlichem Impfstoff liegt in der Verantwortung des Impfkoordinators der Amstettner Impfstraße und ist völlig transparent und nachvollziehbar organisiert. Alle Personen auf der Warteliste werden nach Geburtsdatum gereiht und dementsprechend der Reihe nach verständigt.“