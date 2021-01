Ebenfalls am 13. Jänner startet das PBZ St. Peter mit den Impfungen. Am 14. Jänner wird dann im PBZ Waidhofen mit der Immunisierung der ersten 50 Bewohner begonnen, also etwa der Hälfte aller dort betreuten Personen. Im Pflege- und Förderzentrum Waidhofen (PFZ) startet die Impfung am 15. Jänner und im PBZ Wallsee am 19. Jänner.

Das PBZ Mauer hat 142 Impfdosen bestellt. Wann dort mit der Impfung begonnen wird steht derzeit aber noch nicht fest.