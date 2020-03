Leider wächst auch in der Gemeinde Zeillern die Anzahl jener Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, an. Mit Stand heute Vormittag sind sieben Personen positiv getestet worden, zwei mehr als noch am Montag. "Die erfreulichste Nachricht ist aber, dass die erste infizierte Person wieder gesund ist. Ich bitte Sie jedoch, weiterhin die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung zu beachten und umzusetzen", appelliert Ortschef Friedrich Pallinger an die Bevölkerung.