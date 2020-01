LiSEC-Standort in China: "Beobachten Entwicklung genau" .

Auch Amstettner Firmen haben Kontakte nach oder Standorte in China. Die LiSEC Austria Gmbh hat zum Beispiel eine Niederlassung in Shanghai. "Wir beobachten natürlich die Entwicklung genau, um unsere Mitarbeiter vor Ort zu schützen. Österreicher sind derzeit nicht in China", sagt Pressesprecherin Claudia Guschlbauer.