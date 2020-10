"Die Kollegin war am Donnerstag zuletzt in der Schule und hat unterrichtet. Am Samstag hat sie sich unwohl gefühlt und leichte Grippesymptome aufgewiesen, daher hat sie den Arzt kontaktiert. Sie wurde positiv getestet und ist in Quarantäne", sagt Direktor Leopold Dirnberger. Die Pädagogin ist im Bezirk St. Pölten Land zu Hause, scheint also in der Statistik des Bezirkes Amstetten nicht auf.

Der Direktor hat natürlich die Behörde über den Coronafall informiert und ihr auch alle Namen und Adressen der Schüler übermittelt, die am Donnerstag noch Turnunterricht hatten. Eine Quarantäne für die Jugendlichen (17 bis 18 Jahre alt) wurde bislang nicht verfügt.

"Ich habe aber allen betroffenen Schülern, die sich gefährdet fühlen, erlaubt, zu Hause zu bleiben. Jene, die in die Schule kommen, tragen nun auch in der Klasse Maske. Wir hoffen natürlich, dass es zu keinen weiteren Infektionen kommt", sagt Dirnberger.

Die nahen Herbstferien kommen da nun natürlich gelegen, weil sie eine Art automatische Quarantäne sind.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bezirk Amstetten in der Corona-Ampel spätestens am Freitag auf orange geschaltet wird, ist sehr hoch. Die Zahl der Infizierten, bezogen auf die vergangenen 7 Tage, hat sich laut Statistik der AGES in der letzten Woche fast verdoppelt und liegt nun bei 92,2Personen pro 100.000 Einwohnern.

Infizierte Personen in den Gemeinden des Bezirks so weit bekannt, Stand Mittwoch 8 Uhr (manche davon können inzwischen wieder gesund sein):

Allhartsberg: 1

Amstetten: 12

Aschbach: 1

Ardagger: 3

Behamberg: 1

Biberbach: 2

Euratsfeld: 1

Ennsdorf: 3

Ferschnitz: 2

Haag: 4

Haidershofen: 12

Kematen: 4

Neuhofen: 15

Oed-Öhling: 2

St. Georgen am Ybbsfelde: 3

St. Pantaleon-Erla: 7

Seitenstetten: 3

St. Peter: 6

St. Valentin: 8

Sonntagberg: 11

Strengberg: 7

Waidhofen 10

Wallsee: 10

Weistrach: 3

Wolfsbach: 1

Zeillern: 3