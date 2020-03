In der Remise Amstetten hat man bereits reagiert und folgende Veranstaltungen auf einen neuen Termin verschoben:

+ CD Präsentation, Ybbstola Blech, 14.03.2020

+ Zeeebra Clubbing, 20.03.2020

+ Konzert Voodoo Jürgens, 27.03.2020

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sollte der spätere Termin nicht passen, kann man die Tickets zurück geben. Die Ersatztermine werden so schnell wie möglich bekannt gegeben.

In Ertl wurde das Benefizkonzert für den Neubau des Feuerwehrhauses am 21. März abgesagt. Dafür soll es einen neuen Termin geben.

In Neuhofen ist der große Ostermarkt abgesagt, der am Wochenende, 14. und 15. März stattfinden sollte.

In Seitenstetten ist die Jahreshauptversammlung des Seniorenbundes am 13.3. (mit mehr als 200 Besuchern) abgesagt.

In Oed ist die "Ladies Night" der ÖVP, die am 13. März im Sturmhof stattfinden sollte, abgesagt.

In Stadt Haag wurde das Menütheater „Wonderland in Alice“, das diesen Freitag- und Samstagabend stattfinden hätte sollen, abgesagt. Als Ersatztermin wird der 8. und 9. Mai anvisiert.

Ebenfalls abgesagt wurde das Theater in Kleinraming „Keine halben Sachen“ an allen Spielterminen von 14. bis 28. März.

Biberbach: Der Umtauschmarkt, der heute stattfinden sollte, wurde abgesagt.

In St. Georgen am Ybbsfelde werden sämtliche Veranstaltungen, welche im März geplant sind abgesagt bzw. deren Durchführung untersagt. Ob Veranstaltungen in den Folgemonaten durchgeführt werden dürfen hängt noch von Entscheidungen der Regierungen (Bund/Land) ab.

St. Peter: Abgesagt ist das Frühjahrskonzert der Johannser Dorfmusik am kommenden Samstag und Sonntag sowie die Jahreshauptversammlung des Seniorenbundes.

Seitens der Theatergruppe St. Michael wird derzeit gerade geprüft, ob die Theaterpremiere am 20.3. sowie die nachfolgenden Aufführungen stattfinden können.