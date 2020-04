Es handelte sich um eine 80-Jährige sowie um einen Mann im Alter von 93 Jahren, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding am Ostersonntag mit. Beide litten an Vorerkrankungen. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 in Niederösterreichs Spitälern stieg damit auf 55.

