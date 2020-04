Eine 84-Jährige starb demnach in Amstetten, ein 88-Jähriger in Hollabrunn. Beide Patienten litten laut Kliniken-Holding-Sprecher Jürgen Zahrl auch an Grunderkrankungen. Die Zahl der mit oder an einer Covid-19-Erkrankung in niederösterreichischen Spitälern Verstorbenen ist auf 38 gestiegen.