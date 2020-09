Bezirk Amstetten: Gemeinden melden neue Coronafälle .

Der Bezirk Amstetten blieb in den letzten Tagen nicht von Neuinfektionen verschont. Betroffen sind etwa die Gemeinden Ardagger, Euratsfeld, Ferschnitz und St. Georgen am Ybbsfelde sowie St. Pantaleon-Erla und Haag. Heute wurde auch jeweils ein Fall in Wallsee, in Aschbach und in Haidershofen bekannt.